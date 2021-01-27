Кабмин направил 1,4 млрд грн на компенсации для оплаты электроэнергии потребителям, которые используют электроэнергию для отопления.
Соответствующее постановление правительство приняло на очередном заседании с трехдневной доработкой.
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Согласно тексту документа, правительство выделило 1,4 млрд грн для предоставления компенсации на оплату электрической энергии, потребленной в первом квартале 2021 года, тем потребителям, которые используют электроотопление.
Компенсацию также получат многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что, помимо данного постановления, правительство также планирует направить в парламент законопроект о компенсациях за потребленную электроэнергию отдельным категориям потребителей.
Что этому предшествовало
- Кабинет министров отменил льготную цену на электроэнергию для населения 90 копеек за первые 100 кВт-ч с января 2021 года и установил ее на уровне 1,68 грн за кВт-ч.
- Кроме того, была отменена льгота в 90 копеек за первые 3000 кВт-ч при использовании электричества для отопления. Тариф 1,68 грн/кВт начинал действовать уже для всей электроэнергии.
- Кроме того, с 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.
- Газоснабжающие компании предложили населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.
- Также 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.
- Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.
- С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.
- Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами для населения.
- 20 января 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что домохозяйства, использующие электрическое отопление в своих домах, в ближайшее время получат монетизированную компенсацию.
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