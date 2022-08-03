Оформление заявок на кредит будет происходить через "Дію".

На шестом месяце полномасштабного вторжения России в Украину Кабинет министров утвердил условия льготной ипотеки под 3%.

Об этом говорится в постановлении №856.

Кто имеет право на льготную ипотеку:

военные;

медики;

педагоги;

научные работники;

ветераны войны и члены их семей, участники боевых действий;

внутренне перемещенные лица;

другие граждане Украины с жильем площадью до 52,5 кв. м плюс 21 кв. м на каждого члена семьи (если будет хватать денег).

С 1 октября получить льготный кредит смогут только первые четыре категории. Только они могут претендовать на 3%.

Для остальных программа начнется в 2023 году со ставкой 7%.

Условия для получения льготной ипотеки:

необходимо быть гражданином Украины;

ипотека оформляется только после достижения получателем 18 лет (лимит для выплаты кредита – 70 лет);

необходимо будет подтвердить платежеспособность кандидата и членов его семьи;

в собственности кандидата на получение ипотеки должно быть менее 52,5 кв. м жилой недвижимости плюс 21 кв. м на каждого члена семьи (не считая жилья в зоне боевых действий или оккупации);

нельзя участвовать в других государственных жилищных программах;

нельзя находиться под санкциями;

стоимость жилья не должна превышать оценочную, определенную оценщиком или сотрудником банка.

стоимость 1 кв. м не должна превышать опосредованную стоимость сооружения, определенную Минрегионом и увеличенную в 2,5 раза для областных центров, городов с населением более 300 000 человек, на расстоянии до 15 км от Киева, в 2 раза – для городов с населением 100 000 – 300 000 человек, в 1,75 раза – для других населенных пунктов.

Срок кредита – до 20 лет, минимальный первоначальный взнос – 20% стоимости предмета ипотеки.

В рамках программы можно будет приобрести жилье до 52,5 кв. м общей площади плюс 21 кв. м на каждого последующего члена семьи. Дом необязательно должен быть новым, но если речь идет об областном центре, то он должен быть не старше 10 лет.

Оформление заявок на кредит будет происходить через "Дію".

Война в Украине и льготные кредиты

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

9 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о списание кредитов на имущество, уничтоженное или поврежденное в результате вооруженной агрессии России против Украины.

2 августа 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что программа "Доступная ипотека" заработает с 1 октября

Вас также могут заинтересовать новости: