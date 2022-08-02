Это военнослужащие по контракту и работники сектора безопасности и обороны, медики, учителя и педагогические работники, ученые.

Программа "Доступная ипотека" заработает с 1 октября 2022 года. Приобрести себе жилье по этой программе смогут уже четыре категории граждан.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Первая — это военнослужащие по контракту и работники сектора безопасности и обороны. Вторая категория - это медики. Третья - учителя и педагогические работники. Четвертая категория - ученые. Ставка по ипотеке для всех этих категорий граждан будет составлять 3%. Срок ипотеки - до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости жилья", - заявил он.

По словам Шмыгаля, со следующего года программа заработает для всех украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ставка будет так же льготной и составит лишь 7% годовых.

Как сообщал УНИАН, 9 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о списание кредитов на имущество, уничтоженное или поврежденное в результате вооруженной агрессии России против Украины.

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