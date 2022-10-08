Правительство приняло порядок выделения из резервного фонда госбюджета около 87 млн грн для компенсации вузам стоимости обучения студентов.

Кабмин одобрил механизм для продолжения обучения контрактников, потерявших платежеспособность.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам заседания Кабмина.

"Государство реализует право на высшее образование для молодежи, которая оказалась в оккупации или на прифронтовых территориях. На сегодняшнем заседании правительство утвердило особый Порядок зачисления в вузы абитуриентов с оккупированных и прилегающих к зоне боевых действий регионов", - отметил он.

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Так, в случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, или военно-учетного документа, зачисление состоится на основании свидетельства о рождении с последующим письменным обязательством оформить необходимые документы.

"Также по поручению президента правительство одобрило механизм, который поможет контрактникам, потерявшим платежеспособность, продолжить обучение. Таких случаев сегодня много. Студенты накапливают долги, а учреждения высшего образования остаются без финансовых ресурсов", - пояснил Шмыгаль.

По его словам, Кабмин принял порядок выделения из резервного фонда госбюджета средств для компенсации вузам стоимости обучения студентов.

"Он касается тех семей, чей среднемесячный доход на человека не превышает размера минимальной зарплаты. Всего на выплату компенсаций предусмотрено почти 87 млн грн", - уточнил он.

Обучение во время войны:

МОН рекомендовало руководителям учебных заведений с 1 сентября начать образовательный процесс в школах очно.

21 июля министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что школы начнут учебный процесс с 1 сентября только в случае наличия соответствующим образом оборудованных укрытий для пребывания там детей во время воздушных тревог. Это должны быть подвалы или полуподвальные помещения с защитным устройством, светом и туалетом.

По состоянию на 22 июля в МВД сообщили, что 11% учреждений образования Украины имеют собственные защитные сооружения гражданской защиты, это почти 3 000 заведений.

По оценке Министерства внутренних дел, до 30% школ в Украине были готовы к началу нового учебного года в офлайн-режиме с точки зрения безопасности и наличия укрытия.

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