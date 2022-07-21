Остальное экс-советник Монастырского пообещал рассказать "после победы".

Исполнительный директор Украинского института будущего, экс-советник главы МВД Виктор Андрусив после увольнения из министерства мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Что ж, обещал детали своего увольнения: мобилизовался в ВСУ. Надо быть там, где верят и приближают нашу победу. А не там, где этого очень мало", – написал Андрусив.

Остальное экс-советник Монастырского пообещал рассказать "после победы".

"Запомните эти два слова. Что бы вы ни узнали, как бы это не было противно – все после победы", – отметил Андрусив.

На своей странице в Facebook он добавил, что теперь с теми, "кому кричал: "Слава".

"Верим в победу! Верим в ВСУ", - резюмировал Андрусив.

Как писал УНИАН, Андрусив 11 июля сообщил, что уволился из МВД. Детали обещал сообщить позже.

Виктор Андрусив: что о нем известно

В 2006 году Виктор Андрусив стал членом всеукраинской общественной молодежной организации "Демократический Альянс", которая в 2010 году приняла решение о создании политической партии. Андрусив был избран заместителем председателя партии "Демократический альянс"

Он основал и возглавлял аналитическую структуру партии институт демократического альянса имени Р. Шумана.

В начале избирательной кампании парламентских выборов 2014 года Андрусив вышел из Демократического альянса.

В марте 2015 года на съезде политической партии Украинская платформа "Собор" Андрусива избрали заместителем председателя партии. На этом же съезде партию переименовали в "Республиканскую платформу".

С июля 2015 года по февраль 2016 Виктор Андрусив работал заместителем Председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам.

Позже был назначен на должность исполнительного директора аналитического центра Украинский институт будущего, который создавал с нуля. Кроме этого, Андрусив входил в предвыборный штаб президента Владимира Зеленского.

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