Урегулирован вопрос о сроках представления финансовой отчетности предприятиями, которые во время действия военного положения не подали промежуточную, годовую отчетность в предусмотренные сроки.

Кабинет министров урегулировал вопрос сроков представления финансовой отчетности во время действия военного положения.

Как сообщило Министерство финансов, решением правительства внесены изменения в порядок представления финансовой отчетности, которыми урегулирован вопрос о сроках подачи финансовой отчетности предприятиями, которые во время действия военного положения не подали промежуточную, годовую отчетность в предусмотренные сроки.

В частности, такие предприятия должны подать соответствующую отчетность в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения.

"Этими изменениями также урегулирован вопрос об особенностях проведения инвентаризации имущества предприятиями, которые находятся на временно оккупированной территории и/или в районах проведения военных (боевых) действий (или их структурные подразделения (обособленное имущество) находятся на указанных территориях). Руководители таких предприятий смогут оперативно принимать решение о проведении инвентаризации отдельно определенного имущества в случае выявления фактов его хищения или порчи для обеспечения фиксирования таких событий", - отметили в министерстве.

Война в Украине и экономика:

24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины.

По состоянию на 19 мая общая сумма прямых задокументированных убытков инфраструктуре Украины составляет почти 97,4 млрд долл. или 2,9 трлн грн.

По состоянию на 25 мая полномасштабная война, которую развязала Российская Федерация, нанесла украинской экономике ущерб в размере 600 миллиардов долларов.

Согласно прогнозам на конец мая, из-за войны украинская экономика упадет на треть.

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