Курс гривни к евро установлен на уровне 30,77 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 9 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,22 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 30,77 грн/евро, то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,17/27,19 грн/долл., к евро - на уровне 30,67/30,69 грн/евро.

Курс на 9 декабря:

Национальный банк Украины на среду, 8 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,33 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз:

Эксперты прогнозируют, что угроза военного конфликта изменит курс доллара в декабре до 27,8–28,3 грн/долл.

Эксперты также прогнозировали, что в декабре курс доллара закрепится на отметке выше 27 грн/долл.

Автор: Екатерина Жирий