В начале декабря стоимость американской валюты перешагнет психологически важную отметку в 27 грн/$.

В декабре курс доллара закрепится на отметке выше 27 грн/$.

Такой прогноз озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, сообщает "Обозреваель".

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По словам эксперта, в начале декабря стоимость американской валюты перешагнет психологически важную отметку в 27 грн/$, в связи с чем в первые недели декабря доллар может поднятья до отметки в 27,2 грн/$.

"В течение ближайшей недели мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,2 грн, а наличный доллар в банках может быть около 27,1/27,3 грн", – отметил эксперт.

Прогноз на 30 ноября:

Национальный банк Украины на вторник, 30 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,17 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогнозы:

Эксперты прогнозировали, что к концу ноября курс доллара поднимется до 27 гривень.

29 ноября 2021 года эксперты прогнозировали, что кризисные цены на газ изменят курс доллара.

Автор: Елена Коваленко