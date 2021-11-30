В декабре курс доллара закрепится на отметке выше 27 грн/$.
Такой прогноз озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, сообщает "Обозреваель".
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По словам эксперта, в начале декабря стоимость американской валюты перешагнет психологически важную отметку в 27 грн/$, в связи с чем в первые недели декабря доллар может поднятья до отметки в 27,2 грн/$.
"В течение ближайшей недели мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,2 грн, а наличный доллар в банках может быть около 27,1/27,3 грн", – отметил эксперт.
Прогноз на 30 ноября:
Национальный банк Украины на вторник, 30 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,17 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Прогнозы:
Эксперты прогнозировали, что к концу ноября курс доллара поднимется до 27 гривень.
29 ноября 2021 года эксперты прогнозировали, что кризисные цены на газ изменят курс доллара.