Нардеп обиделся на журналистов, которые начали расспрашивать, где анонсированный президентом 1 декабря госпереворот.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обещает "интересные новости" после расследования Службы безопасности Украины возможности проведения государственного переворота.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя журналистам нынешнюю ситуацию, в частности есть ли переворот, или его нет, Арахамия ответил: "Вы выходите и смотрите".

Арахамия отметил, что президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне говорил об угрозе государственного переворота 1 декабря. "Давайте предоставим несколько недель СБУ и я думаю, что нас всех ждут интересные новости", - подчеркнул Арахамия.

Читайте такжеБлинкен о "госперевороте" в Украине: дестабилизация ситуации является частью тактики РоссииНа неоднократные вопросы журналистов, ест ли все-таки переворот, Арахамия обиделся, подчеркивая, что речь шла о возможном сценарии. "Вы же видите, что сегодня нет".

При этом обращаясь к журналистам сказал: "Вам что хочется переворота?". При этом отметил, что для того, чтобы делать новости журналистам должно быть интересно, какие положительные изменения происходят в стране, и какие следующие шаги будут в этом направлении.

После этого он пытался уйти от журналистов, но потом возникли другие вопросы и он их комментировал.

"Госпереворот" в Украине - что известно

26 ноября на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины" Владимир Зеленский заявил об имеющейся информации относительно обсуждения между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в осуществлении государственного переворота в Украине. По словам президента, госпереворот планируют на 1-2 декабря.

Американский президент Джо Байден выразил беспокойство в связи с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о подготовке в стране госпереворота.

Служба безопасности Украины расследует производство по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что впоследствии ситуация с госпереворотом станет предметом закрытого заседания Комитета безопасности Верховной Рады Украины.

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Автор: Надя Пришляк