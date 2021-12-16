Национальный банк Украины на пятницу, 17 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,19 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.
Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 30,84 грн/евро, то есть гривня ослабла на 22 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
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Межбанк:
На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,20/27,22 грн/долл., к евро - на уровне 30,80/30,83 грн/евро.
Курс на 16 декабря:
Национальный банк Украины на четверг, 16 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,20 грн/долл., то есть гривня ослабла на 20 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Прогноз до конца года:
Эксперты прогнозируют, что угроза военного конфликта изменит курс доллара в декабре до 27,8–28,3 грн/долл.