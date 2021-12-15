Курс гривни к евро установлен на уровне 30,62 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 16 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,20 грн/долл., то есть гривня ослабла на 20 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 30,62 грн/евро, то есть гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,22/27,24 грн/долл., к евро - на уровне 30,65/30,67 грн/евро.

Курс на 15 декабря:

Национальный банк Украины на среду, 15 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,00 грн/долл., то есть гривня ослабла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз до конца месяца:

Эксперты прогнозируют, что угроза военного конфликта изменит курс доллара в декабре до 27,8–28,3 грн/долл.

Автор: Екатерина Жирий