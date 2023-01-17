Относительно вооружения она возложила большие надежды на Рамштайн-8.

Западным союзникам необходимо "повысить" уровень военной поддержки и оборудования, отправляемого в Украину.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступая в день открытия Всемирного экономического форума в Давосе, передает CNN. Она отметила, что Украине нужно "все военное оборудование", с которым она "может справиться, включая передовые системы".

"Я очень надеюсь, что в Рамштайне… будет большой шаг вперед", - добавила она.

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Кроме того, глава Еврокомиссии подтвердила, что готовится десятый пакет санкций против РФ. По ее словам, десятый пакет "будет в основном сосредоточен на том, чтобы закрыть лазейки, покончить с обходами и вызвать крупные последствия для тех, кто обходит санкции Евросоюза".

Санкции ЕС против России

Евросоюз ввел уже девять пакетов санкций против РФ после начала ее полномасштабного вторжения в Украину. Санкции были введены несмотря на то, что Венгрия постоянно пытается их заблокировать, мотивируя это якобы защитой своих интересов.

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