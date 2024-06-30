Банк международных расчетов предупредил (BIS), который называют центральным банком центральных банков, предупредил, что рост уровня мирового государственного долга на фоне ряда важных выборов в этом году может потрясти мировые финансовые рынки, пишет Reuters.
Отмечается, что мировая экономика сейчас находится на пути к "плавной посадке", в которой многие экономисты сомневались, когда процентные ставки резко выросли. Однако BIS подчеркивает, что политики должны быть особенно осторожными.
Мировой государственный долг уже находится на рекордном уровне, а выборы, начиная от президентских в США в ноябре этого года, недавних выборов в Мексике и Южной Африке и заканчивая голосованием во Франции и Великобритании на следующей неделе, несут в себе риски.
Генеральный директор BIS Агустин Карстенс заявил, что процентные ставки не собираются возвращаться к сверхнизким уровням, усиливается давление на расходы со стороны стареющего населения, обостряются изменения климата и растет восстановление обороноспособности. В связи с этим планы экономического стимулирования и общий рост протекционизма могут вывести из равновесия чувствительные рынки.
"Они (правительства) должны прекратить рост государственного долга и признать, что процентные ставки могут не вернуться к сверхнизким уровням, которые были до пандемии. Нам нужен прочный фундамент, на котором можно строить", – подчеркнул он.
Кроме постоянного беспокойства относительно уровня долга США, премия за долговой риск Франции в этом месяце выросла до самого высокого уровня со времен кризиса еврозоны в 2022 году после того, как президент Франции Эммануэль Макрон назначил досрочные парламентские выборы.
Борьба с инфляцией
По словам журналистов, положительным является то, что центральные банки успешно сдерживают инфляцию, которая достигла десятилетних максимумов после пандемии Covid-19, а затем вторжения России в Украину в 2022 году.
Однако Карстенс описал "экстремальный" сценарий, когда инфляция снова начнет расти и центральным банкам придется повышать ставки. Но это не то, чего ожидает БМР. В отчете банка говорится о том, что центральные банки не должны спешить со снижением ставок: "Преждевременное смягчение может снова разжечь инфляционное давление и привести к дорогостоящему развороту политики", – указано в отчете.
Госдолг Украины
Ранее УНИАН писал, что Украина не смогла договориться с держателями облигаций о реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов. Такая ситуация грозит для Украины дефолтом.
У Украины заканчиваются деньги, но кредиторы остаются непоколебимыми. Владельцы облигаций не получали никаких выплат от Украины с 2022 года. С началом российского вторжения они согласились на двухлетний мораторий. Но сейчас время истекает, поскольку 1 августа истекает срок выплат по пакету облигаций на сумму 20 миллиардов долларов США.