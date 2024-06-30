Мировой государственный долг уже находится на рекордном уровне.

Банк международных расчетов предупредил (BIS), который называют центральным банком центральных банков, предупредил, что рост уровня мирового государственного долга на фоне ряда важных выборов в этом году может потрясти мировые финансовые рынки, пишет Reuters.

Отмечается, что мировая экономика сейчас находится на пути к "плавной посадке", в которой многие экономисты сомневались, когда процентные ставки резко выросли. Однако BIS подчеркивает, что политики должны быть особенно осторожными.

Мировой государственный долг уже находится на рекордном уровне, а выборы, начиная от президентских в США в ноябре этого года, недавних выборов в Мексике и Южной Африке и заканчивая голосованием во Франции и Великобритании на следующей неделе, несут в себе риски.

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Генеральный директор BIS Агустин Карстенс заявил, что процентные ставки не собираются возвращаться к сверхнизким уровням, усиливается давление на расходы со стороны стареющего населения, обостряются изменения климата и растет восстановление обороноспособности. В связи с этим планы экономического стимулирования и общий рост протекционизма могут вывести из равновесия чувствительные рынки.

"Они (правительства) должны прекратить рост государственного долга и признать, что процентные ставки могут не вернуться к сверхнизким уровням, которые были до пандемии. Нам нужен прочный фундамент, на котором можно строить", – подчеркнул он.

Кроме постоянного беспокойства относительно уровня долга США, премия за долговой риск Франции в этом месяце выросла до самого высокого уровня со времен кризиса еврозоны в 2022 году после того, как президент Франции Эммануэль Макрон назначил досрочные парламентские выборы.

Борьба с инфляцией

По словам журналистов, положительным является то, что центральные банки успешно сдерживают инфляцию, которая достигла десятилетних максимумов после пандемии Covid-19, а затем вторжения России в Украину в 2022 году.

Однако Карстенс описал "экстремальный" сценарий, когда инфляция снова начнет расти и центральным банкам придется повышать ставки. Но это не то, чего ожидает БМР. В отчете банка говорится о том, что центральные банки не должны спешить со снижением ставок: "Преждевременное смягчение может снова разжечь инфляционное давление и привести к дорогостоящему развороту политики", – указано в отчете.

Госдолг Украины

Ранее УНИАН писал, что Украина не смогла договориться с держателями облигаций о реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов. Такая ситуация грозит для Украины дефолтом.

У Украины заканчиваются деньги, но кредиторы остаются непоколебимыми. Владельцы облигаций не получали никаких выплат от Украины с 2022 года. С началом российского вторжения они согласились на двухлетний мораторий. Но сейчас время истекает, поскольку 1 августа истекает срок выплат по пакету облигаций на сумму 20 миллиардов долларов США.

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