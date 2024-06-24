Инвесторы отмечают, что требования Киева по скидкам являются слишком высокими.

У Украины заканчиваются деньги, но кредиторы остаются непреклонными. Держатели облигаций не получали никаких выплат от Украины с 2022 года. С началом российского вторжения они согласились на двухлетний мораторий. Но сейчас время истекает, поскольку 1 августа истекает срок выплат по пакету облигаций на сумму 20 миллиардов долларов США.

Отмечается, что на прошлой неделе переговоры между украинским правительством и международными инвесторами, на которых Киев просил о продлении срока погашения долга и частичном списании долга, снова сорвались. Украина просит владельцев своих облигаций, среди которых крупный американский инвестор Blackrock, французский фонд Amundi и британский международный инвестор Amia Capital, смириться с большими потерями, иначе ей придется существенно ограничить свои расходы на армию и восстановление страны, пишет Berliner Zeitung.

Однако, по словам журналистов, для инвесторов эти требования являются слишком высокими. В своем заявлении группа кредиторов во главе с Blackrock and Co. объявила, что пытается достичь соглашения. Однако предложенная украинским правительством скидка в размере 60% значительно превышает ожидания финансового рынка. Приемлемым было бы лишь сокращение долга примерно на 20%. Предложенное Киевом сокращение несет в себе риск "значительного ущерба" для доверия будущих инвесторов к Украине.

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Соглашение с частными кредиторами также необходимо, поскольку Украина зависит от дальнейших займов от МВФ, который согласился с украинским правительством, что соотношение государственного долга к ВВП должно снизиться до 60% к 2033 году. В прошлом году этот показатель составлял 82,87%, а к концу 2024 года, по оценкам, превысит 94%.

Мнение экономистов

Для того, чтобы удовлетворить требования международных кредиторов, Киев должен ускорить приватизацию государственных компаний, считает экономист Фредерик Муссо из американского Оклендского института. По его словами, центральным элементом этого является земельная реформа 2021 года.

По словам экспертов, ошибочная приватизация и коррумпированное управление с начала 1990-х годов сконцентрировали землю в руках нового олигархического класса. Иностранные инвесторы и украинские олигархи делали хороший бизнес вместе. Средства поступали преимущественно из Европы и Северной Америки, включая американский фонд прямых инвестиций и суверенный фонд Саудовской Аравии. Арендодатели размещают свои деньги в налоговых гаванях, обедняя мелких фермеров

Чего ожидают иностранные инвесторы от украинского агробизнеса

В статье указано, что инвестиции очень выгодны для иностранных инвесторов, поскольку сельскохозяйственные компании, в которые они вкладывают средства, имеют большие земельные владения и способны производить и экспортировать в больших масштабах. Одним из примеров является украинский олигарх Юрий Косюк, глава агропромышленной группы "Мироновский хлебопродукт" (МХП). Империя Косюка владеет 60% украинского производства мяса птицы. Хозяйства МХП обрабатывают не менее 300 000 гектаров земли в Украине.

Время платить по счетам

Ранее УНИАН писал, что Украина не смогла договориться с держателями облигаций о реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов. Такая ситуация грозит для Украины дефолтом. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что переговоры будут продолжаться.

Экономист Олег Пендзин считает, что сейчас в Украине рассматривается два варианта, как решить проблему задолженности, учитывая, что Киев не смог договориться с держателями облигаций о реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов.

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