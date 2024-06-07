По словам главы Минфина, вскоре переговоры станут публичными.

Украина ведет переговоры по реструктуризации и частичному списанию госдолга. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в Верховной Раде, передают "Українські Новини".

"По поводу переговоров, списания долгов, этот вопрос в фокусе нашего внимания. Мы сейчас ведем переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации. В том времени это предусматривает частичное списание долгов", – сказал он.

Министр добавил, что в ближайшее время эти переговоры станут публичными: "Поэтому ожидайте новостей. В ближайшее время эти переговоры станут публичными. И мы сможем с вами отдельно с ними проговорить", – подчеркнул министр.

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Финансовые показатели Украины

По итогам апреля госдолг Украины превысил ₴6 триллионов. По состоянию на конец марта он составлял 5,924 трлн грн, или 151,05 млрд долларов США.

По состоянию на 1 мая 2024 года международные резервы Украины составляли почти 42,400 млрд долл. США. В апреле они снизились на 3,1%, что обусловлено валютными интервенциями НБУ для обеспечения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, которые частично были компенсированы поступлениями от международных партнеров.

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