Основной причиной роста цен на молочные продукты является подорожание логистики, отметили эксперты.

Цены на молочные продукты растут, несмотря на уменьшение спроса.

Об этом сообщили эксперты аналитической платформы "Инфагро".

Отмечается, что выпуск свежих молокопродуктов еще продолжает расти, но темпы этого роста существенно сократились.

"Это происходит не потому, что у производителей ограничены возможности к наращиванию производства, а из-за того, что потребительский спрос становится ограниченным. Хотя украинцы уже возвращаются из-за рубежа, платежеспособность населения ухудшается, а инфляция стремительно растет", - подчеркнули эксперты.

По их словам, несмотря на ограниченный спрос, производители сейчас уже не могут увеличивать цены на свежие молочные продукты.

"Хотя в магазинах рост цен еще не прекращается, но в этом случае основная причина - это подорожание логистики. Слабый спрос на фоне роста предложения способствует восстановлению забытого маркетингового инструмента акционных распродаж. Это означает, что доходность производителей молокопродуктов снова снизится", - подчеркнули аналитики.

Они добавили, что в ближайшие недели производители поднимать цены на молочку не будут, а вот в магазинах они ниже не станут, учитывая нынешнюю стоимость транспортных перевозок в Украине.

Они добавили, что в ближайшие недели производители поднимать цены на молочные продукты не будут, а вот в магазинах они ниже не станут, учитывая нынешнюю стоимость транспортных перевозок в Украине.

Ранее сообщалось, что в Украине могут существенно уменьшиться продажи сыра вследствие его подорожания.

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