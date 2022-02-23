Большинство производителей молочных продуктов продолжают повышать цены на свои товары.
Об этом сообщили эксперты исследовательской компании Infagro.
"Производители не намерены стимулировать продажи особыми акциями и тем более снижением базовых цен. Большинство из них продолжает пытаться увеличить цены на свою продукцию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ведущие игроки рынка свежих молокопродуктов в середине февраля выставляют основные позиции по таким ценам: молоко 2,5%, пленка – 27,0-29,0 грн/л; кефир 2,5%, пленка – 30,0-33,0 грн/л; сметана 15%, пленка – 70-75 грн/кг; творог 9% – 115-130 грн/кг.
"В феврале рынок свежих молокопродуктов трудно назвать активным. Слабый спрос обусловлен очередной волной пандемии, вынужденными затяжными каникулами в школах и университетах. Кроме того, потребители начали больше экономить", - отметили эксперты.
Вместе с тем, многие операторы надеются, что во второй половине февраля торговля свежими молокопродуктами активизируется.
"Пик волны пандемии как бы проходит, да и в период Масленицы выручка обычно увеличивается", - подчеркнули аналитики.
По их словам, во внешней торговле цельномолочной продукцией кардинальных изменений нет. Экспорт остается лишь на уровне 1,5 тыс. т. Основные покупатели украинской свежей молочной продукции Молдова (48%) и Грузия (37%). Импортная свежая молочная продукция поступает из Польши (59%), Германии (13%), Бельгии (12%) и Беларуси (9%).
Как сообщал УНИАН, по данным Института аграрной политики, с 2018 года объемы экспорта украинской молочки существенно снижаются.
В 2021 году цены на молоко-сырье в Украине выросли с 35 евро/100 кг в апреле-мае до более 40,0 евро/100 кг в сентябре и более 41,5 евро/100 кг – в октябре.