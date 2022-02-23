Производители молокопродуктов не собираются стимулировать продажи акциями или снижением базовых цен.

Большинство производителей молочных продуктов продолжают повышать цены на свои товары.

Об этом сообщили эксперты исследовательской компании Infagro.

"Производители не намерены стимулировать продажи особыми акциями и тем более снижением базовых цен. Большинство из них продолжает пытаться увеличить цены на свою продукцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведущие игроки рынка свежих молокопродуктов в середине февраля выставляют основные позиции по таким ценам: молоко 2,5%, пленка – 27,0-29,0 грн/л; кефир 2,5%, пленка – 30,0-33,0 грн/л; сметана 15%, пленка – 70-75 грн/кг; творог 9% – 115-130 грн/кг.

"В феврале рынок свежих молокопродуктов трудно назвать активным. Слабый спрос обусловлен очередной волной пандемии, вынужденными затяжными каникулами в школах и университетах. Кроме того, потребители начали больше экономить", - отметили эксперты.

Вместе с тем, многие операторы надеются, что во второй половине февраля торговля свежими молокопродуктами активизируется.

"Пик волны пандемии как бы проходит, да и в период Масленицы выручка обычно увеличивается", - подчеркнули аналитики.

По их словам, во внешней торговле цельномолочной продукцией кардинальных изменений нет. Экспорт остается лишь на уровне 1,5 тыс. т. Основные покупатели украинской свежей молочной продукции Молдова (48%) и Грузия (37%). Импортная свежая молочная продукция поступает из Польши (59%), Германии (13%), Бельгии (12%) и Беларуси (9%).

Как сообщал УНИАН, по данным Института аграрной политики, с 2018 года объемы экспорта украинской молочки существенно снижаются.

В 2021 году цены на молоко-сырье в Украине выросли с 35 евро/100 кг в апреле-мае до более 40,0 евро/100 кг в сентябре и более 41,5 евро/100 кг – в октябре.