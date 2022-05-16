Дистрибьюторы и торговые сети закладывают в стоимость сыра значительно большую маржу по сравнению с довоенным временем.

В Украине продажи сыра могут существенно уменьшиться вследствие его подорожания.

Об этом сообщили эксперты аналитической платформы "Инфагро".

"Операторы сетуют, что в последние дни уже не удается увеличивать продажи. Не исключено, что рынок так отреагировал на достаточно высокие цены. Сами производители не очень существенно подняли их, а вот дистрибьюторы и сети закладывают значительно большую маржу по сравнению с довоенным временем. При таких ценах и пониженной покупательной способности украинцев торговле видимо придется утолить свои аппетиты, а производители снова будут вынуждены возвращаться к распродаже по сниженным ценам. Иначе реализация сыра существенно снизится", - говорится в сообщении.

Также эксперты отметили, что импорт сыра снова восстанавливается, и он будет и дальше расти, потому что этот товар не изъят из перечня критического импорта.

А экспорт сыра, по их словам, в прошлом месяце почти соответствует довоенным уровням.

Как сообщал УНИАН, по оценкам экспертов, в апреле отечественные сыроделы существенно увеличили объемы производства по сравнению с мартом - примерно на 15-25%.

Вас также могут заинтересовать новости: