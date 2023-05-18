В РФ хотят установить сбор в размере 1% от суммы счета для совершеннолетних посетителей ресторанов.

В Госдуму РФ внесен законопроект о введении обязательного сбора с посетителей ресторанов, клубов и баров для продолжения войны в Украине.

Как сообщает "Радио Свобода", инициаторы законопроекта предлагают установить сбор в размере 1% от суммы счета для всех совершеннолетних посетителей ресторанов. Предполагается, что собранные средства будут перечислять в бюджет предприниматели, которым принадлежат заведения.

Российские парламентарии убеждены, что сбор средств на продолжение войны против Украины "не приведет к негативному резонансу" со стороны посетителей.

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Осваивать средства будет фонд "Защитники Отечества", который возглавляет супруга губернатора Кемеровской области Анна Цивильева, которую в СМИ называют племянницей президента РФ Владимира Путина.

Россия и сбор денег на войну в Украине

16 апреля 2023 года в российские платежки за коммуналку добавили оплату войны в Украине.

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил ввести в РФ так называемый "военный налог". Предлагалось на 2-3% увеличить налог на доходы физических лиц для военнообязанных мужчин, чтобы те перечисляли по 1-2 тыс. рублей на войну ежемесячно.

В апреле 2023 года в России заявили о том, что пора начать конфискацию наличных денег у богатых граждан. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман подготовил соответствующий законопроект. Сообщалось, что граждане, хранящие наличные в рублях и валюте в сумме свыше 1 млн руб., должны будут сообщить об этом налоговикам и объяснить происхождение средств. Иначе им грозит конфискация и штраф, в два раза превышающий сумму хранимых таким образом денег.

24 апреля 2023 года стало известно о том, что в России хотят повысить налог для уехавших за рубеж. Проект о повышении НДФЛ внесло в Госдуму правительство.

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