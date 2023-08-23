По словам экономистов, со свободной от государства экономикой Украина забудет о сотрудничестве с МВФ.

Накануне Дня Независимости украинские экономисты рассказали, как Украине получать триллионы долларов иностранных инвестиций.

Предлагают провести дерегуляцию бизнеса, снизить налоги, приватизировать госимущество, и уменьшить влияние государства на экономику, что будет побуждать предпринимателей открывать у нас свое дело, говорится в статье УНИАН.

По словам экономистов, украинская экономика все годы независимости "задыхается" от государственного вмешательства, бессмысленных запретов и слишком высоких налогов. Чтобы ускорить экономическое развитие, украинские эксперты советуют либерализовать предпринимательскую деятельность и открыть рынки там, где раньше сложно было заниматься развитием своего дела: в образовании, здравоохранении, энергетике и тому подобное.

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"То же самое нужно сделать там, где существуют государственные монополии: железнодорожный транспорт, энергетика, инфраструктура. Желательно приватизировать госимущество, но это произойдет само собой, если открыть рынки для предпринимателей, - они просто впоследствии все выкупят", - отметил экономист и публицист Владимир Золотарев.

Если удастся избавиться от серьезного вмешательства в экономику со стороны государства, то в перспективе Украину будет ждать настоящее экономическое чудо.

"Сегодня, когда Америка и Европа загибаются от регулирования, спрос на свободный рынок велик. С нашими возможностями и ресурсами это можно реализовать. Нет только свободы экономической. И если мы эту свободу экономическую достигнем, то забудем о необходимости работы с МВФ, поскольку будем иметь триллионы долларов инвестиций. И это без преувеличения", - считает руководитель по экономическим реформам офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук.

Справка УНИАН. По индексу экономической свободы, который отражает степень открытости и конкурентоспособности экономической среды, Украина занимает 126 место из 177-ми возможных. Этот результат согласуется с некоторыми африканскими странами.

Что происходит с украинской экономикой

Как сообщал УНИАН, украинская экономика по итогу 2022 года сократилась почти на 30%. Среди актуальных тенденций в экономике остается продолжающееся в условиях войны падение инвестиционной активности и "подавленное" потребление домохозяйств.

По итогам 2022 года реальные доходы украинцев сократились на 16%, хотя в номинальных цифрах было небольшое увеличение. Согласно данным НБУ, после резкого падения в первой половине 2022 года номинальные доходы населения начали расти во втором полугодии 2022 года. В значительной степени на это повлияли выплаты бюджетникам и особенно высокие зарплаты военных.

По состоянию на май 2023 Нацбанк прогнозировал мощный всплеск экономики. Вероятность риска затягивания войны и ее эскалации Нацбанк оценивал на уровне от 25% до 50%.

Спад реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года замедлился до 13,5% с 31,4% и 30,6% соответственно в четвертом и третьем кварталах 2022 года.

НБУ прогнозировал, что в третьем и четвертом кварталах этого года рост замедлится соответственно до 3,9% и 3,7%, а всего за этот год реальный ВВП вырастет на 2,0% после падения на 29,1% в прошлом.

Однако, в 2023 году Нацбанк прогнозирует рост экономики Украины на 2,9%, в 2024 году на 3,5%, а в 2025 году - на 6,8%. Весомую роль в восстановлении будет играть мягкая фискальная политика.

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