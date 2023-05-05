Вероятность риска затягивание войны и ее эскалации Нацбанк оценивает на уровне от 25% до 50%.

Во втором квартале 2023 года экономика Украины начнет восстановление сразу на 15,9%, учитывая низкую базу второго квартала прошлого года, когда спад составил 36,9%

Согласно инфляционному прогнозу НБУ спад реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года замедлился до 13,5% с 31,4% и 30,6% соответственно в четвертом и третьем кварталах 2022 года.

НБУ прогнозирует, что в третьем и четвертом кварталах этого года рост замедлится соответственно до 3,9% и 3,7%, а всего за этот год реальный ВВП вырастет на 2,0% после падения на 29,1% в прошлом.

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Описанная траектория существенно лучше январской оценки НБУ, в которой рост по году прогнозировался всего на 0,3%. Тогда Нацбанк ожидал спада в первом квартале на 19,5%, роста во втором на 11,7%, в третьем – на 1,5% и в четвертом – на 8,2%.

На следующий год НБУ, как и сообщалось, улучшил прогноз роста с 4,1% до 4,3%, а в 2025 году ожидает, как и ранее, его ускорения до 6,4%. Вероятность риска возобновления энергодефицита из-за повреждения инфраструктуры Нацбанк теперь оценивает ниже 15% против 15-25% в январском отчете.

С вероятностью 15-25% Нацбанк допускает такие риски, как усиленную эмиграцию и разбалансирование государственных финансов.

"Базовый сценарий предполагает ощутимое уменьшение рисков безопасности с начала 2024 года, что будет способствовать полноценному разблокированию морских портов, снижению премии за суверенный риск и возвращению в Украину вынужденных мигрантов", – отмечается в отчете.

Ключевым риском для этого прогноза остается более длительный срок и интенсивность войны, что может затормозить экономическое восстановление и ухудшить инфляционные и курсовые ожидания, подчеркивает Нацбанк.

Вероятность риска затягивание войны и ее эскалации Нацбанк оценивает, как и кварталом ранее, на уровне от 25% до 50%. До этого де уровня он повысил и риск прекращение работы "зернового коридора", который ранее был в пределах 15-25%.

Что происхдит с экономикой Украины

По итогам 2022 года реальные доходы украинцев сократились на 16%, хотя в номинальных цифрах было небольшое увеличение. Согласно данным НБУ, после резкого падения в первой половине 2022 года номинальные доходы населения начали расти во втором полугодии 2022 года. В значительной степени на это повлияли выплаты бюджетникам и в особенности высокие зарплаты военных.

Так, по итогам года средняя номинальная зарплата в Украине выросла на 0,5%. Однако реальные доходы (с поправкой на уровень инфляции) за прошлый год упали на 15,8%.

НБУ прогнозирует, что в ближайшие три года зарплаты украинцев снова начнут активно расти, но только в номинальных цифрах. Этому поспособствует рост расходов в военной сфере и секторе безопасности, а также адаптация экономики к работе в условиях войны.

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