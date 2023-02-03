По итогам прошлого года реальные доходы украинцев сократились на 16%.

По итогам 2022 года реальные доходы украинцев сократились на 16%, хотя в номинальных цифрах было небольшое увеличение. В новом году ситуация должна радикально улучшиться. Об этом говорится в январском отчете Национального банка Украины.

Согласно данным НБУ, после резкого падения в первой половине года номинальных доходы населения начали расти во втором полугодии 2022 года. В значительной степени на это повлияли выплаты бюджетникам и в особенности высокие зарплаты военных.

Так, по итогам года средняя номинальная зарплата в Украине выросла на 0,5%. Однако реальные доходы (с поправкой на уровень инфляции) за прошлый год упали на 15,8%.

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НБУ прогнозирует, что в ближайшие три года зарплаты украинцев снова начнут активно расти, но только в номинальных цифрах. Этому поспособствует рост расходов в военной сфере и секторе безопасности, а также адаптация экономики к работе в условиях войны.

"Однако реальные зарплаты на всем прогнозном горизонте будут расти медленно из-за значительной инфляции", – предупреждают в НБУ.

Как ожидается, в ближайшие три года зарплаты украинцев будут расти следующим образом:

2023 год: номинальная зарплата +26,1%, реальная +3,3%

2024 год: номинальная зарплата +20,0%, реальная +6,5%

2025 год: номинальная зарплата +17,6%, реальная +4,3%

Война в Украине – экономические последствия

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, к началу 2023 года общие убытки Украины от российского вторжения составили уже порядка 600-750 миллиардов долларов.

По данным ООН, российское вторжение привело к падению ВВП Украины на 35%. Похожие цифры ранее приводили и украинские чиновники.

Украинский бизнес в условиях продолжающейся войны и перебоев с электроснабжением настроен в целом достаточно пессимистично. В стране продолжается снижение уровня деловой активности в ряде отраслей, хотя многим уже удалось адаптироваться.

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