Рост цен в Украине замедлился до 2,1%: что подешевело больше всего

По сравнению с предыдущим месяцем, потребительские цены в апреле выросли на 0,8%, с начала года – на 1,5%.

Потребительская инфляция в Украине в апреле 2020 года в годовом выражении - по сравнению с апрелем 2019 года - составила 2,1%, замедлившись с 2,3% в марте.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем, потребительские цены в апреле выросли на 0,8%, а с начала года – на 1,5%.

По информации Госстата, наибольший рост цен в апреле в годовом выражении зафиксирован на фрукты - 30,3%, услуги водоснабжения - 25,6%, канализацию - 21,2%, услуги образования - 13,5%, алкогольные напитки и табачные изделия - на 11,8%.

Наибольшее снижение цен в апреле зафиксировано на природный газ (46,5%), овощи (21,1%), топливо и масла (18,2%), яйца (17,9%), горячую воду и отопление (на 13,2%).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции в Украине в 2020 году до 6% с 4,8%, прогнозируемых ранее, оставшись при этом в целевом диапазоне 5% +/- 1 п.п.

Инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% и стала минимальной за последние 6 лет.