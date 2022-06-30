По словам экономиста, Украине грозит двузначная инфляция. Самая большая проблема - заблокированные порты.

Уже до конца 2022 года Украине грозит двузначная инфляция: при пессимистическом сценарии - цены могут вырасти на 40-50%.

Об этом заявил экономист, член Совета НБУ Виталий Шапран, пишет "Апостроф".

По его словам, сейчас самая большая проблема в украинской экономике - заблокированные порты в следствии российской агрессии. Страна с сырьевым экспортом не может надеяться исключительно на сухопутные транспортные коридоры: трафик на вывоз всегда в несколько раз будет превышать ввоз.

"Для экспорта нужны либо новые мощные железнодорожные коридоры в Гданьск (Польша) и Варну (Болгария), либо немедленное открытие портов. Я бы предпочел, чтобы правительство уже сейчас начало строительство этих транспортных коридоров. И чем быстрее они появятся, тем меньше будет экономического смысла в дальнейшем блокировании южных портов", - отмечает он.

При этом, по словам эксперта, довольно благоприятный сценарий при условии разблокирования экспорта будет предусматривать нынешнюю инфляцию в Украине на уровне около 20%.

Вместе с тем экономические эксперты Сергей Фурса и Илья Несходовський считают, если удастся удержать инфляцию, рост цен ожидается на уровне 20-25% по итогам года.

Напомним, за прогнозом НБУ в результате войны в Украине ожидается падение Внутреннего валового продукта более чем на треть и существенное ускорение инфляции.

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