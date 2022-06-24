Несмотря на всю сложность экономической ситуации в Украине, вызванной войной, часть украинцев имеют денежные сбережения и думают, как их сохранить. Оставлять деньги под подушкой не выгодно, поскольку гривневые накопления в условиях роста инфляции теряют свою покупательную способность. По данным Госстата, инфляция в Украине в мае в годовом выражении выросла до 18 процентов. И имеет все шансы к концу года ускориться до 20 процентов или даже выше. Именно поэтому лучше сделать так, чтобы деньги работали.

Самым популярным инструментом среди украинцев для сохранения сбережений являются банковские депозиты. Однако ставки по ним украинцев не радуют, поскольку они значительно ниже прогнозируемой инфляции.

Чтобы смотивировать банки улучшить условия по депозитам и уменьшить спрос украинцев на валюту, Национальный банк принял решение радикально повысить учетную ставку в 2,5 раза (наибольший рост с 1998 года) – до 25 процентов годовых. Это теоретически должно способствовать замедлению инфляции и повысить доходность по гривневым депозитам, сделав их более привлекательными.

Однако на практике после трех недель со дня поднятия ключевой ставки Нацбанком средние процентные ставки по гривневым депозитам для граждан выросли несущественно. Если до этого средняя ставка по депозиту на год составляла – 7,8 процента, то сейчас – 8 процентов.

Аналогичная ситуация и со средней ставкой по краткосрочным депозитам сроком на 3 месяца. До повышения – 6,2 процента, сейчас – 7,4 процента. Другими словами, банковские депозиты не могут в полной мере защитить сбережения украинцев от инфляционных рисков. И это не впервые в нашей истории. Стоит вспомнить банковский кризис 2015 года, который также обусловили агрессивные действия России.

Банковские депозиты не могут в полной мере защитить сбережения украинцев от инфляционных рисков

Тогда Национальный банк резко повысил учетную ставку на 10,5 процентных пунктов до 30 процентов годовых. После такого существенно повышения депозитные ставки в банках какое-то время почти не выросли. Если до повышения средняя ставка на летний гривневый депозит тогда составляла 20,5 процентов, то в первый месяц после – увеличилась лишь на 0,5 процентных пункта до 21 процента.

Чуть позже учетная ставка начала снижаться и на конец 2015 года средние ставки по депозитам были даже ниже 20 процентов. Это при том, что годовая инфляция в 2015 году составила 43,3 процента!

То есть сегодня при средней депозитной ставке на гривневый депозит 8 процентов годовых и инфляционные потери граждан будут ожидаемо меньше, чем семь лет назад при ставке в 21 процент годовых, ведь тогда инфляция была вдвое большей, чем сейчас.

Возникает логичный вопрос: а почему банки не могут поднять процентные ставки хотя бы до 18-20 процентов, чтобы защитить сбережения украинцев? На это есть несколько причин.

Почему банки не могут поднять депозитные ставки хотя бы до 18-20 процентов, чтобы защитить сбережения украинцев?

Первая причина – депозитные ставки привязаны к кредитным: банки до этого выдавали кредиты гражданам и бизнесу преимущественно по фиксированной ставке, когда учетная еще была на уровне 6-10 процентов.

Вторая причина – банки инвестируют часть привлеченных средств граждан в государственные ценные бумаги (военные облигации). Ставки по ним Министерство финансов не поднимает, оставляя на довоенном уровне 9,5-11,5 процентов годовых.

Третья причина – в условиях войны платежеспособность граждан существенно снизилась, поэтому банки не могут кредитовать на довоенном уровне, ведь существуют очень большие риски. К этому еще надо добавить рост просроченных платежей по действующим кредитам, убытки из-за предоставленных кредитных каникул и тому подобное.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину платежеспособные банки получили убытков на 1,3 млрд грн. Это при том, что за аналогичный период прошлого года они сформировали прибыль в размере 23,8 млрд гривен.

Четвертая причина – в целом Национальный банковский сектор по состоянию на сейчас достаточно ликвиден. В депозитных сертификатах НБУ банки держат около 180 млрд грн, а на корреспондентских счетах – почти 60 млрд гривен. То есть нет критической необходимости в привлечении дополнительных средств граждан.

Однако не у всех участников рынка такая ситуация. Ряд банков до повышения учетной ставки активно пользовался рефинансированием от Национального банка под 11 процентов годовых. Однако сейчас стоимость этих средств существенно выросла – до 27 процентов годовых. Поэтому некоторые, преимущественно небольшие банки, сейчас повысили ставки по краткосрочным депозитам (на 3-6 месяцев) до 15-16 процентов годовых, чтобы рассчитаться по действующим обязательствам перед Нацбанком. За последние 3 недели банки погасили более 13 процентов обязательств и по состоянию на сейчас должны чуть более 127 млрд гривен.

Украинцам не стоит рассчитывать на то, что в ближайшее время существенно возрастет доходность по долгосрочным депозитам в большинстве банков. В то же время у граждан есть возможность положить средства на короткие сроки под 15-16 процентов годовых в банки, которые заинтересованы в новых депозитах. К тому же, риски минимальны, ведь на период действия военного положения все вклады украинцев в полном объеме гарантируются государством.

Не стоит рассчитывать на то, что в ближайшее время существенно возрастет доходность по долгосрочным депозитам

Еще одним вариантом сохранения сбережений является покупка военных облигаций. Несмотря на то, что Министерство финансов не поднимает ставки по ним, условия по сравнению с банковскими депозитами все равно являются достаточно выгодными (9,5-11,5 процентов годовых). Как минимум, потому что полученные доходы не облагаются налогом (в отличие от депозитов), а еще это поддержка государственного бюджета, из которого финансируется армия и важные социальные расходы. А чем сильнее будет наша украинская армия и устойчивее бюджетная стабильность, тем быстрее мы победим!