IKEA в Украине приостановила прием новых заказов из-за большого спроса

Отмечается, что компания делает все возможное для максимально быстрого восстановления деятельности сайта.

Крупнейшая в мире торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA временно ограничила возможность оформлять новые заказы в украинском интернет-магазине.

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Об этом говорится на сайте IKEA.

"Мы приятно удивлены интересом к нашим товарам со дня открытия онлайн-магазина. Чтобы удовлетворить большой спрос и в дальнейшем соответствовать высоким стандартам IKEA, мы приняли решение временно ограничить услугу доставки товаров на дом и сделать ее доступной только по Киеву. Наши пункты выдачи заказов не будут принимать новые заявки, но остаются открытыми для покупателей, которые уже сделали заказ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания делает все возможное для максимально быстрого восстановления деятельности сайта.

"Приносим извинения за неудобства и продолжаем упорно работать, чтобы снова сделать опыт онлайн-покупок от IKEA удобным и доступным для многих людей в Украине", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 14 мая IKEA запустила в Украине интернет-продажи своей продукции, а в дальнейшем намерена открыть первый магазин в Киеве.

В 2019 году IKEA подписала договор на открытие магазина площадью около 6 тысяч квадратных метров в ТРЦ Blockbuster. В целом IKEA пыталась зайти на украинский рынок на протяжении 15 лет. Сначала компания хотела открыть магазин в Украине в 2005 году, затем - в 2007 и 2008 годах.

Справка УНИАН. Крупнейшая в мире торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA была создана в Швеции в 1943 году. В настоящее время общее количество магазинов группы IKEA с учетом франшиз составляет 403 единицы в 49 странах мира.

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