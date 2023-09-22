Страны Европы пострадали от беженцев и дополнительных военных расходов.

Война в Украине привела к снижению экономического роста и "значительно" подтолкнула инфляцию в Европе, но худшие последствия еще впереди. Как пишет агентство Reuters, об этом говорится в исследовании Национального банка Швейцарии.

"С тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, Европа пережила резкий рост цен на энергоносители, потрясения на финансовых рынках и резкое падение экономик России и Украины", - говорится в отчете.

Исследуя влияние войны на экономику Германии, Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии, в исследовании говорится, что производство было бы на 0,1%-0,7% выше в четвертом квартале 2022 года, если бы Москва не напала на Киев. А инфляция в каждой из стран была бы на 0,2-0,4% ниже.

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"Негативные последствия войны, вероятно, будут намного больше в среднесрочной и долгосрочной перспективе, особенно в отношении реальной экономики. Через один - два года этот эффект, вероятно, будет примерно вдвое больше", - говорится в исследовании.

Больше всего пострадала Германия. Ее ВВП был бы на 0,7% выше, а инфляция была бы на 0,4% ниже в четвертом квартале 2022 года, если бы Россия не напала на Украину.

Особенно сильно пострадала Британия, где экономическое производство сократилось на 0,7%, а инфляция выросла на 0,2%.

Без войны инфляция во Франции была бы ниже на 0,3%, а ВВП выше на 0,1%, в то время как инфляция в Италии была бы ниже на 0,2%, а ВВП – на 0,3% выше.

Страны Европы также пострадали от беженцев и дополнительных военных расходов.

Экономика Европы - что известно

В декабре прошлого года инфляция в Европе достигла своего пика. В феврале 2023 года инфляция в еврозоне уменьшилась до 8,5% на годовом уровне, по сравнению с 8,6% в январе. Уменьшение инфляции оказалось меньшим, чем предполагали экономисты, ожидавшие спад до 8,2%.

11 апреля 2023 года Еврозона зафиксировала падение розничных продаж. В годовом выражении розничные продажи в еврозоне в феврале упали на 3%. А уже 19 апреля стало известно, что потребительские цены в еврозоне в марте увеличились на 6,9% в годовом выражении.

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