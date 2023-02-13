Экономика ЕС вступила в 2023 год в лучшем состоянии, чем прогнозировалось осенью.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Еврокомиссия улучшила прогноз экономического роста в ЕС на 2023 год.

Как говорится в прогнозе Еврокомиссии, Европе удастся избежать технической рецессии, которая ожидалась в начале года.

"Спустя почти год после того, как Россия начала агрессивную войну против Украины, экономика ЕС вступила в 2023 год в лучшем состоянии, чем прогнозировалось осенью", - говорится в документе.

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Несмотря на потрясения, экономика ЕС избежала сокращения в четвертом квартале 2022 года. Годовой темп роста на 2022 год в настоящее время оценивается в 3,5% как в ЕС, так и в зоне евро.

Рынок труда ЕС продолжает показывать хорошие результаты, а уровень безработицы остается на рекордно низком уровне в 6,1% до конца 2022 года. Январские опросы показывают, что экономическая активность должна избежать сокращения в первом квартале 2023 года.

Прогноз роста ВВП на 2023 год повышен с 0,3% до 0,8% в 27 странах ЕС и до 0,9% в 20 странах зоны евро. Прогноз темпы роста на 2024 год остается неизменным - 1,6% и 1,5% для ЕС и зоны евро соответственно.

"Прогноз в решающей степени зависит от чисто технического предположения, что агрессия России против Украины не будет усиливаться, а будет продолжаться на протяжении прогнозируемого горизонта", - отмечается в сообщении.

После пика в 2022 году инфляция замедлится в течение прогнозируемого горизонта. Прогнозируется, что общая инфляция снизится с 9,2% в 2022 году до 6,4% в 2023 году и до 2,8% в 2024 году в ЕС. В зоне евро прогнозируется снижение с 8,4% в 2022 году до 5,6% в 2023 году и до 2,5% в 2024 году.

Еврозона и война в Украине

1 августа 2022 года в Еврозоне уровень инфляции достиг рекордного уровня.

Прогнозировалось, что индекс роста потребительских цен в Еврозоне в августе 2022 года по отношению к августу 2021 года может составить рекордные 9,1%.

16 сентября 2022 года инфляция в Еврозоне взлетела до исторического максимума.

В октябре уровень инфляции в Еврозоне достиг исторического рекорда в 10,6%.

По состоянию на 30 ноября 2022 года впервые за полтора года инфляция в Еврозоне замедлилась до 10%.

По состоянию на 6 декабря 2022 года инфляция в Еврозоне приблизилась к пиковым показателям.

По состоянию на 24 января 2023 года Еврозона вернулась к росту.

30 января 2023 года тало известно о том, что крупнейшая экономика Еврозоны в последнем квартале 2022 года сократилась на 0,2% по сравнению с третьим кварталом года.

По состоянию на 1 февраля 2023 года инфляция в Европе начала существенно снижаться.

9 февраля 2023 года Германия, являющаяся крупнейшей экономикой Еврозоны, заявила о замедлении инфляции в январе по сравнению с предыдущим месяцем.

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