Инфляция замедлилась по сравнению с февралем.

Потребительские цены в еврозоне в марте увеличились на 6,9% в годовом выражении, минимальными темпами с февраля 2022 года.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,5% в феврале. Об этом свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза.

Данные за март совпали как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics. Как говорится в документах, темпы роста потребительских цен в еврозоне остаются существенно выше целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2%.

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Цены на энергоносители в марте снизились впервые за два года - на 0,9% в годовом выражении, повышение цен на промышленные товары замедлилось до 6,6% с 6,8% в феврале.

Рост цен на продукты питания, алкоголь и табак в прошлом месяце ускорился до 15,5% с 15%, на услуги - до 5,1% с 4,8%.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в марте увеличились рекордными темпами - на 5,7% в годовом выражении по сравнению с 5,6% в феврале. Рост индекса CPI Core ускорился по итогам четвертого месяца подряд.

Потребительские цены в еврозоне в марте повысились на 0,9% относительно февраля.

Еврозона и война в Украине

6 декабря 2022 года инфляция в Еврозоне приблизилась к пиковым показателям.

24 января 2023 года появилась информация о том, что рецессия отменяется и еврозона вернулась к росту. Рынки предполагали два повышения на 50 базисных пунктов на следующих заседаниях в феврале и марте, в результате чего ставка по депозитам поднимется до 3%.

Инфляция в Еврозоне в феврале 2023 года снизилась до 8,5% в годовом исчислении по сравнению с 8,6% в январе. Падение инфляции было меньше, чем ожидали экономисты, которые прогнозировали снижение до 8,2%.

11 апреля 2023 года еврозона зафиксировала падение розничных продаж. В годовом выражении розничные продажи в еврозоне в феврале упали на 3%. Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в валютном блоке в феврале сократились на 0,6%, реализация непродовольственных товаров снизилась на 0,7%, продажи автомобильного топлива упали на 1,8%. Среди всех стран ЕС наиболее резкое падение розничных продаж было зафиксировано в Словении.

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