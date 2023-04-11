Среди всех стран ЕС наиболее резкое падение розничных продаж было зафиксировано в Словении.

Еврозона в феврале 2023 года зафиксировала снижение розничных продаж на 0,8% относительно предыдущего месяца.

Об этом свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

В годовом выражении розничные продажи в еврозоне в феврале упали на 3%.

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Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в валютном блоке в феврале сократились на 0,6%, реализация непродовольственных товаров снизилась на 0,7%, продажи автомобильного топлива упали на 1,8%.

Среди всех стран ЕС наиболее резкое падение розничных продаж было зафиксировано в Словении (на 10,5%), а самый значительный рост - на Кипре (1,6%).

Еврозона и война в Украине

В сентябре сентября 2022 года инфляция в Еврозоне взлетела до исторического максимума и только в конце ноября, впервые за полтора года, инфляция в Еврозоне замедлилась до 10%.

По состоянию на 30 ноября 2022 года впервые за полтора года инфляция в Еврозоне замедлилась до 10%.

По состоянию на 6 декабря 2022 года инфляция в Еврозоне приблизилась к пиковым показателям.

24 января 2023 года появилась информация о том, что рецессия отменяется и еврозона вернулась к росту. Рынки предполагали два повышения на 50 базисных пунктов на следующих заседаниях в феврале и марте, в результате чего ставка по депозитам поднимется до 3%.

Инфляция в Еврозоне в феврале 2023 года снизилась до 8,5% в годовом исчислении по сравнению с 8,6% в январе. Падение инфляции было меньше, чем ожидали экономисты, которые прогнозировали снижение до 8,2%.

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