Теперь Конгресс может либо принять это, либо принять резолюцию об отрицании.

Администрация президента США Джо Байдена подала в Конгресс заявление о намерениях отменить половину долга Украины на экономическую помощь - это составляет примерно 4,65 миллиарда долларов. Об этом заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер во время брифинга, пишет "Голос Америки".

Отмечается, что Конгресс принял Закон о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины в размере около 61 миллиарда долларов в апреле 2024 года. Согласно условиям документа, экономическая помощь (около 10 миллиардов долларов) предоставляется Украине не на безвозмездной основе, а в качестве условно-возвратного займа. Также документ дает Байдену полномочия простить 50% этой суммы.

Таким образом, с 15 ноября 2024 года, действующий президент может простить до половины займа, тогда как другую половину сможет простить с 2026 года уже новый президент. Миллер сказал:

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"Мы сделали шаг, который был очерчен в законе, чтобы отменить эти займы за предоставленную экономическую помощь Украине, и теперь Конгресс может принять это".

Отмечается, что после того, как Белый дом сообщил Конгресс об этом решении, законодатели могут принять резолюцию о возражениях против этого. Миллер убежден, что этого не произойдет.

"Я был бы удивлен, если бы Конгресс пошел на такой шаг, учитывая подавляющую поддержку двух партий в Конгрессе по предоставлению помощи. Но мы будем придерживаться закона", - добавил спикер.

Финансовая помощь для Украины - последние новости

14 ноября Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"ЕК дала положительную оценку реформам и отметила, что Правительство выполнило необходимые индикаторы для получения этого транша. Рассчитываем на быстрое согласование решения со стороны Совета ЕС", - написал глава правительства.

По его словам, после согласования общая сумма поддержки в рамках Ukraine Facility за этот год составит 16,1 млрд евро.

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