В Украине вырастет минимальная зарплата и прожиточный минимум: что в проекте бюджета на 2027 год

Кабинет министров в проекте государственного бюджета Украины на 2027 год планирует увеличить минимальную зарплату до 9 546 гривень, что на 10,4% больше, чем в 2026 году, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своём Telegram-канале.
"Минимальная заработная плата с 1 января 2027 года планируется на уровне 9 546 грн (+899 грн, или +10,4% по сравнению с 8 647 грн в 2026 году)", – отметил Железняк.
По словам народного депутата, с 2027 года прожиточный минимум на одного человека составит 3 559 гривень в месяц (+350 грн, +10,9%): для трудоспособных – 3 691 грн, а для нетрудоспособных – 2 878 грн
Отметим, что в настоящее время прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3 328 грн, а для лиц, утративших трудоспособность (пенсионеров), – 2 595 грн.
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10 сентября министр финансов Сергей Марченко заявил, что правительство уже начало ограничивать бюджетные расходы из-за проблем с финансированием и не исключает задержек с выплатой зарплат в государственном секторе.
Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа позже сообщила, что за первые восемь месяцев этого года внутренние доходы оказались ниже плана на 1,35 миллиарда долларов.
14 сентября премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что Украина в ближайшее время получит 841 миллион долларов бюджетной поддержки от Всемирного банка под гарантии правительства Канады. Средства будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты.