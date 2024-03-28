Ранее НБУ прогнозировал, что рост украинского ВВП по итогам 2023-го может превысить 5%.

Государственная служба статистики Украины осуществила предварительную оценку ВВП за прошлый год. Об этом национальный орган сообщил на своем сайте.

Согласно представленным данным, реальный ВВП в 2023 году по сравнению с 2022-м увеличился на 5,3%. Номинальный ВВП составил 6537,8 млрд грн.

Напомним, в конце декабря Госстат улучшил оценку падения ВВП Украины за 2022 год: по мнению экспертов, этот показатель составил 28,8%. Еще раньше в Госстате оценивали падение ВВП Украины по итогам позапрошлого года на уровне 29,1%.

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Также специалисты подсчитали, что за первый квартал 2023 года ВВП Украины упал на 10,5%, если сравнивать с аналогичным периодом предыдущего года. Во втором квартале наблюдался рост ВВП на 19,5%, а в третьем он замедлился до 9,3%.

Рост экономики в 2024 году

В феврале первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что рост экономики по результатам 2024 года прогнозируют на уровне не менее 4,6%.

Еще ранее в Минэкономики оценили рост ВВП в январе на уровне 3,5%, если сравнивать с январем позапрошлого года. По мнению экспертов, это обусловлено растущим инвестиционным спросом, а также доступностью внешних рынков для отечественного производителя.

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