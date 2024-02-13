Снятие блокировки польскими автоперевозчиками границы положительно повлияло на деятельность как экспортеров, так и производителей.

В первый месяц 2024 года украинская экономика демонстрировала продолжение тенденции восстановительного роста: по предварительным данным, Минэкономики оценивает рост ВВП в январе на уровне 3,5%, по сравнению с январем прошлого года.

"Ключевыми факторами поддержания положительной экономической динамики в начале года стали растущий инвестиционный спрос, который генерирует бюджет, а также доступность внешних рынков для отечественных производителей благодаря расширению логистических возможностей", – сказала первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, в частности, работа украинского морского коридора позволила достичь рекордных объемов экспорта с начала широкомасштабного вторжения РФ и продолжить наращивать экономическую активность, в первую очередь производителями аграрной и металлургической продукции, предприятиями по добыче железных руд и железнодорожного транспорта.

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Также снятие блокировки польскими автоперевозчиками границы с середины месяца положительно повлияло как на деятельность экспортеров, так и на деятельность производителей, существенно зависимых от импортного сырья, отметила Свириденко.

По предварительным оценкам, в январе основные секторы экономики демонстрировали положительную динамику. Транспортную отрасль поддерживали наращивание внутренних железнодорожных перевозок и переработка грузов в морских портах. Также продолжалось восстановление экономической активности за счет экспортоориентированных производств – металлургии, добычи и агропереработки, а также энергетики.

В свою очередь, из-за инвестиционного спроса на фоне сохранения бюджетного финансирования восстановления поврежденной критической инфраструктуры, растет и строительная отрасль. Также в январе наблюдались положительные восстановительные тенденции в отраслях сельского хозяйства и внутренней торговли.

"Украинская экономика продолжает адаптироваться и приобретать характеристики экономики военного времени. Ключевыми нерешенными проблемами остаются продолжающееся разрушение производственных мощностей, сложная ситуация на рынке труда из-за высокой миграции, а также отсутствие доступных кредитных ресурсов", – отметила Свириденко.

Рост экономики Украины

Министерство экономики оценило рост валового внутреннего продукта в 2023 году в 5% против падения на 28,8% годом ранее. Наибольший вклад в рост ВВП внесла Сфера услуг, в частности сфера государственного управления и обороны. При этом положительные тенденции наблюдались во многих основных секторах.

Согласно прогнозу Нацбанка, экономика Украины в ближайшие три года будет расти, однако темпы роста в разные периоды будут сильно отличаться. Регулятор ожидает роста ВВП на 3,6% в 2024 году, а в 2025-2026 годах рост ускорится и составит 5,8% и 4,5% соответственно.

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