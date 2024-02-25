В январе объем экспорта из Украины превысил довоенные показатели.

Рост украинской экономики по результатам 2024 года прогнозируется на уровне не менее 4,6%, сообщила первый вице-премьер – министр-министр экономики Юлия Свириденко во время форума "Украина. Год 2024".

"Мы прогнозируем, что в этом году рост экономики будет не менее 4,6%", – сказала она.

По словам Свириденко, способствовать экономическому росту будет, в частности, реализация таких правительственных программ, как гранты для бизнеса,"єОселя", создание индустриальных парков, "Доступные кредиты 5-7-9", создание рынка гуманитарного разминирования и тому подобное.

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Она отметила, что в рамках программы "єОселя" правительство планирует выдать в этом году не менее 12 тысяч ипотек. Также планируется выдать 15 тысяч микрогрантов для малого бизнеса и тысячу грантов для стимулирования несырьевого производства и экспорта.

"Как раз с 4,6% роста в этом году 2 процента дадут именно эти программы", – отметила министр.

Свириденко подчеркнула, что после падения экономики на 30% в 2022 году все прогнозировали, что рост украинской экономики в 2023 году может быть не более, чем на 0,5%.

"Я думаю, мы всех удивили тем, что восстановительный рост в 2023 году составил более 5%. И если мы посмотрим уже на показатели 2024 года – у нас есть уже статистика января, это уже рост в 3,5%. Февраль еще не закончился, но мы увидим цифру со знаком плюс. И в целом мы прогнозируем, что в этом году экономика продолжит свой восстановительный рост", – сказала первый вице-премьер-министр.

По ее словам, ключевыми факторами, которые способствовали восстановлению экономики, стали устойчивость украинского бизнеса, макрофинансовая помощь со стороны партнеров и разблокирование Черного моря.

Свириденко отметила, что 90% украинских компаний, которые приостановили свою деятельность в начале большой войны, возобновили ее.

"Очень важна макроподдержка наших партнеров – мы получили 75,4 млрд долларов поддержки за последние 2 года. И очень важный фактор – это разблокирование Черного моря, по сути запуск нового морского коридора, и рекордные 12 млн тонн экспорта в январе, которые по сути равны довоенному периоду. В феврале уже было экспортировано 8,5 млн тонн, месяц еще не закончился, и я надеюсь, что мы превзойдем довоенные показатели", – добавила Свириденко.

Рост экономики Украины

Минэкономики оценило рост ВВП Украины в январе на уровне 3,5%, по сравнению с январем прошлого года.

Рост валового внутреннего продукта в 2023 году составило 5%. Отмечается, что в прошлом году украинская экономика проявила высокую устойчивость, вернулась к восстановительному росту и в итоге показала лучшие результаты, чем прогнозировалось в начале года.

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