12 января 2022 года Кабмин ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов.

Госрегулирование цен на продукты питания может нанести серьезный удар по бизнесу.

Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявил руководитель Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Олег Нивьевский

По мнению эксперта, если в краткосрочной перспективе госрегулирование цен на ряд продуктов питания может привести к исчезновению социальных товаров из магазинов и существенному снижению их качества, то в дальнейшем это обернётся более серьёзными последствиями для отечественной экономики.

"Во-первых, уменьшение инвестиций в производство указанного перечня продукции. В Украине уже было схожее регулирование на хлебобулочные изделия до 2015 года, и основным следствием стала стагнация в развитии и нехватка инвестиций. Как результат, производство не будет расти или даже будет падать вместе с качеством. Во-вторых, может произойти рост коррупционных рисков, поскольку такое регулирование, особенно его администрирование, дает дополнительную возможность государственным органам прийти в бизнес с проверками", - отметил он.

Госрегулирование цен: