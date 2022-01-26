Госрегулирование цен на продукты питания может нанести серьезный удар по бизнесу.
Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявил руководитель Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Олег Нивьевский
По мнению эксперта, если в краткосрочной перспективе госрегулирование цен на ряд продуктов питания может привести к исчезновению социальных товаров из магазинов и существенному снижению их качества, то в дальнейшем это обернётся более серьёзными последствиями для отечественной экономики.
"Во-первых, уменьшение инвестиций в производство указанного перечня продукции. В Украине уже было схожее регулирование на хлебобулочные изделия до 2015 года, и основным следствием стала стагнация в развитии и нехватка инвестиций. Как результат, производство не будет расти или даже будет падать вместе с качеством. Во-вторых, может произойти рост коррупционных рисков, поскольку такое регулирование, особенно его администрирование, дает дополнительную возможность государственным органам прийти в бизнес с проверками", - отметил он.
Госрегулирование цен:
- Кабмин в конце 2021 года запретил устанавливать торговую наценку более 10% на хлеб ржано-пшеничный и батон.
- 12 января 2022 года Кабмин ввел ежедневный мониторинг цен для 30 продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе и на лук репчатый, свеклу, морковь, картофель, капусту белокочанную.
- Также 12 января 2022 года Кабинет Министров ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов.
- Торговую наценку более 10% запретили устанавливать на крупу гречневую, сахар-песок, муку пшеничная высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта), молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), масло подсолнечное, яйца куриные категории С1, птицу (тушки куриные) и масло сливочное с жирностью 72,5%.
- 19 января 2022 года Кабинет министров отложил вопрос включения пшеничного хлеба в перечень товаров, имеющих социальную значимость, и в отношении которых устанавливается предельная торговая наценка в 10%.
- Предельная наценка будет действовать до конца карантинных ограничений.