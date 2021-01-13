По словам Петрашко, в Украине либерализованы условия кредитов, ослаблены требования по сохранению рабочих мест и заработной платы.

Государственной программой по льготному кредитованию «Доступные кредиты 5-7-9%» с 2021 года может пользоваться и средний бизнес.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства со ссылкой на министра Игоря Петрашко.

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"Мы практически пошли еще и в средний бизнес. Мы ввели градационную систему: для больших предприятий - меньший процент, для меньших предприятий - чуть больший процент, который может компенсироваться", - цитирует Петрашко пресс-служба.

Кроме того, по словам министра, были либерализованы условия кредитов; ослаблены требования по сохранению рабочих мест и заработной платы; установлены льготные условия для представителей бизнеса по медицинскому производству, торговле и оборотному капиталу до 3%; урегулирован вопрос относительно возможности сочетания различных видов государственной поддержки.

Петрашко также акцентировал внимание на новом инструменте, который был внедрен в конце прошлого года, а именно - на портфельных гарантиях.

"Из 5 млрд грн портфельных гарантий прошлого года 3,8 млрд грн уже переданы банкам. И банки в первом и втором квартале смогут расширить программу кредитования", - сказал министр.

Что этому предшествовало

3 февраля 2020 года правительство объявило старт программы «Доступные кредиты 5-7-9%», оценивая ее потенциал в 50 тысяч кредитов.

17 июня 2020 года Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы «5-7-9», смягчив требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса и сняв ограничения по направлениям использования и максимальной сумме кредита.

28 декабря 2020 года Кабинет министров внёс изменения в программу льготного кредитования «Доступные кредиты 5-7-9%».

За первые три рабочих дня 2021 года получено 176 заявок на участие в программе льготного кредитования "5-7-9" на общую сумму 800 млн грн, из которых рефинанс под 0% составляет 400 млн грн, пополнение оборотного капитала – 300 млн грн, инвестиционные кредиты – 100 млн грн.

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Автор: Богдан Слуцкий