Утвержден устав и положение о наблюдательном совете АО "Украинская оборонная промышленность".

Кабинет министров образовал акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" путем преобразования государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

"Образовано акционерное общество "Украинская оборонная промышленность", 100 процентов акций которого принадлежат государству, путем преобразования государственного концерна "Укроборонпром". Утвержден устав АО "Украинская оборонная промышленность" и положение о наблюдательном совете АО "Украинская оборонная промышленность". Установлено, что уставный капитал общества составляет 237 млн 071 тыс. гривень и формируется за счет имущества государственного концерна "Укроборонпром" согласно приложению 1 к акту приема-передачи имущества в уставный капитал общества", - написал он.

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Война в Украине и "Укроборонпром"

Государственный концерн "Укроборонпром" был создан в 2010 году.

В декабре 2020 года генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев подписал приказ о начале корпоратизации госконцерна. Ликвидировать госконцерн планировалось до конца июня 2021 года.

Верховная Рада 13 июля 2021 года приняла во втором чтении и в целом законопроект о реформировании "Укроборонпрома".

20 июля 2021 года Рада разблокировала подписание закона о реформировании "Укроборонпрома".

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