Ранее предполагалось, что реформа будет проведена в этом году.

Завершающий, третий, этап трансформации государственного концерна "Укроборонпром" должен начаться в июне-июле 2022 года.

Об этом во время круглого стола сообщил директор по трансформации "Укроборонпрома" Станислав Людкевич, передает корреспондент УНИАН.

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"Концерн не планирует никаких операций с имуществом на первых двух этапах реформы. Сначала будет осуществлена корпоратизация - преобразование в хозяйственные предприятия, с тем имуществом, которое принадлежит им на сегодняшний день. На втором этапе будут созданы функциональные холдинги, с тем имуществом, которое принадлежит соответствующим предприятиям холдингов на сегодняшний день. И только на третьем этапе, который, мы предполагаем, начнется в июне-июле 2022 года, начнутся операции с имуществом, по представлению соответствующих отраслевых холдингов", - сказал он.

Людкевич добавил, что сейчас начался первый этап реформы: в активной фазе трансформации находятся 65 предприятий концерна. Во время этого этапа состоится преобразование организационно-правовых форм предприятий концерна.

"Из старых советских форм "государственное предприятие" и "казенное предприятие" мы превратим предприятия в хозяйственные общества. Это будут акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью. Это позволит создать прозрачную систему управления и прозрачную систему контроля на таких предприятиях", - сказал он.

На втором этапе состоится формирование отраслевых научно-производственных объединений. В рамках нового акционерного общества будут созданы субхолдинги по функциональным направлениям, добавил он.

"Эти субхолдинги - авиаремонт, бронированные машины, ракетные системы, радарные системы и судостроение. Отдельный спецхолдинг будет создан для спецэкспортеров, поскольку это международный специфический вид деятельности, который требует отдельного регулирования и отдельного внимания. Некоторые из предприятий "Укроборонпрома" отойдут к новому холдингу "Аэрокосмические системы", который находится на начальном этапе создания", - сказал Людкевич.

Второй этап трансформации концерна должен начаться с апреля 2022 года.

"Укроборонпром":

Государственный концерн "Укроборонпром" был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвующих в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более 100 предприятий ОПК Украины.

В декабре 2020 года генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев подписал приказ о начале корпоратизации госконцерна. Ликвидировать госконцерн планировалось до конца июня 2021 года.

В мае 2021 года Гусев заявил, что реформа концерна, которая предусматривает его трансформацию в холдинговые компании, будет проведена до конца текущего года.

Верховная Рада 13 июля приняла во втором чтении и в целом законопроект о реформировании предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности, что предусматривает корпоратизацию государственного концерна "Укроборонпром".

Согласно документу, предполагается построение современной модели корпоративного управления на предприятиях концерна "Укроборонпром", которая обезопасит их от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния. Кроме того, состоится оздоровление предприятий "Укроборонпрома" на всех уровнях: финансовом, социальном и производственно-технологическом.

20 июля 2021 года Рада разблокировала подписание закона о реформировании "Укроборонпрома"

Автор: Дмитрий Шварц