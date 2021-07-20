Верховная Рада 13 июля приняла во втором чтении и в целом данный законопроект.

Верховная Рада отклонила ряд проектов постановлений об отмене принятия во втором чтении и в целом законопроекта о реформировании предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности, что предусматривает корпоратизацию государственного концерна "Укроборонпром", и, таким образом, разблокировала подписание соответствующего закона.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, 20 июля, депутаты отклонили 3 проекта постановлений об отмене голосования за законопроект о реформировании "Укроборонпрома" (№3822).

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Верховная Рада 13 июля приняла во втором чтении и в целом законопроект о реформировании предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности, что предусматривает корпоратизацию государственного концерна "Укроборонпром".

Согласно документу, предполагается построение современной модели корпоративного управления на предприятиях концерна "Укроборонпром", которая обезопасит их от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния. Кроме того, состоится оздоровление предприятий "Укроборонпрома" на всех уровнях: финансовом, социальном и производственно-технологическом.

Государственный концерн "Укроборонпром" был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвующих в военно-техническом сотрудничестве.

В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.

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Автор: Богдан Слуцкий