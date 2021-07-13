Закон предусматривает построение современной модели корпоративного управления на предприятиях концерна.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реформировании предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности, что предусматривает корпоратизацию государственного концерна "Укроборонпром".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие проекта закона "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности" (№3822) проголосовали 256 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Согласно документу, предполагается построение современной модели корпоративного управления на предприятиях концерна "Укроборонпром", которая обезопасит их от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния. Кроме того, состоится оздоровление предприятий "Укроборонпрома" на всех уровнях: финансовом, социальном и производственно-технологическом.

«Укроборонпром»: что необходимо знать

Государственный концерн "Укроборонпром" был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвующих в военно-техническом сотрудничестве.

В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев ранее подписал приказ о начале корпоратизации госконцерна. Также Гусев заявил, что в 2021 году государственный концерн прекратит свое существование, а на его месте появятся холдинговые компании.

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Автор: Дмитрий Шварц