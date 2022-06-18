На оккупированных территориях картофель дороже на 45,44%, масло подсолнечное – на 44,95%, лук репчатый – на 44,47%, яйца куриные – на 42,79%, морковь – на 39,99%.

Потребительская корзина на временно оккупированных территориях Луганской области почти на 40% дороже, чем на подконтрольной правительству территории.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

"Потребительская корзина на временно оккупированных территориях дороже украинской почти на 40%. Мониторинг открытых источников по потребительским ценам на продукты в так называемой "ЛНР" опровергает мифы о "сладкой жизни" в "народной республике", - отметил он.

По данным Департамента экономического развития и внешнеэкономической деятельности Луганской облгосадминистрации, средние потребительские цены на продукты питания в мае в территориальных громадах Луганской области, которые находятся во временной оккупации, значительно выше, чем на подконтрольной правительству территории.

"Значительно дороже украинских такие продукты потребительской корзины: картофель – на 45,44%, масло подсолнечное – на 44,95%, лук репчатый – на 44,47%, яйца куриные – на 42,79%, морковь – на 39,99%, птица (тушка куриная) – на 39,36%, свинина – на 31,99%, буряк – на 29,14%, макаронные изделия – на 22,34%", - уточнил Гайдай.

Ранее сообщалось, что потребительская корзина в Украине в этом году вырастет в цене на треть.

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