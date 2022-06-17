Глава украинской миссии в ОБСЕ также рассказал о случаях пыток, о гендерном насилии, похищении людей.

Российские захватчики создали не менее 20 фильтрационных лагерей и тюрем на временно оккупированных территориях Украины.

Как передает "Укринформ", об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

"Есть еще много мест, где преступления не прекращаются. На оккупированных территориях выявлено не менее 20 фильтрационных лагерей и тюрем", - сказал он.

Украинский посол напомнил о тюрьме "Изоляция" в оккупированном Донецке - "мы очень хорошо знаем об ужасах, которые там творятся".

"И поэтому мы должны остановить распространение Россией этой тюрьмы по всей Украине", - подчеркнул Цимбалюк.

Глава украинской миссии в ОБСЕ также рассказал о случаях пыток, о гендерном насилии, похищении людей, что стало "частью российской политики по издевательству над жителями оккупированных территорий Украины".

"Пока Херсонская и Запорожская области, по словам правозащитников, являются одними из лидеров по количеству похищений российскими военными в Украине", - заявил посол, приведя ряд примеров.

Ранее сообщалось, что в Энергодаре россияне похитили за неделю 20 человек, половина - работники Запорожской АЭС.

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