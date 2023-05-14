Контрольный пакет акций Forbes продали за $800 миллионов.

Остин Рассел, 28-летний магнат автомобильных технологий, приобрел 82% акций Forbes Global Media Holdings, материнской компании известного делового журнала.

Как сообщает Bloomberg, сделка оценивается в 800 миллионов долларов. Продавец - гонконгская компания Integrated Whale Media Investments, сохранит за собой миноритарный пакет акций. Семья Форбс не будет, хотя Стив Форбс останется вовлеченным.

Рассел является главным исполнительным директором Luminar Technologies, которая разрабатывает технологии лидаров и машинного восприятия на основе зрения, в первую очередь для самоуправляемых автомобилей. Luminar, рыночная капитализация которой составляет 2,1 млрд долларов, в прошлом году получила 40,7 млн долларов продаж и не является прибыльной.

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Рассел планирует стать визионером бренда Forbes и не будет вовлечен в повседневные операции.

Forbes планирует назначить новый совет, состоящий из американских экспертов в области СМИ, технологий и искусственного интеллекта.

Остин Рассел: что о нем известно

Остин Рассел основал Luminar Technologies в 2012 году в возрасте 17 лет. В подростковом возрасте работал над проектами в области фотоники и оптоэлектроники, разрабатывая новый вид лидера для обеспечения безопасных вспомогательных и автономных возможностей на автомобилях, грузовиках и робо-такси.

Сейчас Расселу 28 лет, и он является самым молодым в мире миллиардером, который сделал сам. Рассел также являлся стипендиатом Thiel Fellowship, MIT Tech Review Innovators Under 35 и участником Forbes 30 до 30.

Luminar разработал первую программную технологию, способную обеспечивать питание серийных автономных транспортных средств. У компании более 50 коммерческих партнеров, включая большинство крупнейших мировых автопроизводителей.

Согласно списку миллиардеров Forbes Остин Рассел в 2022 году имел состояние в $1,6 млрд. В 2023 году его состояние опустилось ниже миллиарда.

Forbes

Американский деловой журнал, одно из самых авторитетных экономических печатных изданий в мире. Основан в 1917 году Бертом Форбсом. Журнал известен благодаря рейтинговым спискам самых богатых людей мира, пишет об истории успеха и поражений предпринимателей, новых идеях для бизнеса и инвестиций, публикует авторитетные рейтинги.

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