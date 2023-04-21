Самым "обедневшим" российским миллиардером стал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, журнал Forbes опубликовал список обедневших российских миллиардеров, теряющих свое состояние в связи с массовыми санкциями против агрессора.

По информации Forbes, самым "обедневшим" российским миллиардером стал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. В 2022 году его состояние уменьшилось на 3,6 миллиарда долларов — до 11,5 миллиарда долларов.

Бизнесмен переместился с третьего места в рейтинге российских миллиардеров Forbes 2022 года на десятое в списке 2023-го.

Видео дня

Также в список наиболее "обедневших" российских миллиардеров вошли:

акционер компании Datadog Леонид Богуславский (его общее состояние в 2023 году оценивается в 3,6 миллиарда долларов, за год он потерял 1,1 миллиарда долларов);

владельцы разработчика игр Playrix Дмитрий и Игорь Бухманы (общее состояние каждого — по семь миллиардов долларов, потеряли по 1,1 миллиарда долларов);

инвестор Фархад Ахмедов (1,1 миллиарда долларов, потерял 600 миллионов долларов);

председатель правления инвестиционного холдинга Finstar Олег Бойко (1,1 миллиарда долларов, потерял 200 миллионов долларов);

бывший владелец "Уралкалия" Дмитрий Рыболовлев и его семья (6,4 миллиарда долларов, потерял 200 миллионов долларов);

бывший член совета директоров Альфа-банка Петр Авен (4,2 миллиарда долларов, потерял 100 миллионов долларов);

вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, основатель компании "Интеко" Елена Батурина (1,3 миллиарда долларов, потеряла 100 миллионов долларов);

один из владельцев Альфа-банка Андрей Косогов (1,1 миллиарда долларов, потерял 100 миллионов долларов);

инвестор Александр Мамут (два миллиарда долларов, потерял 100 миллионов долларов);

владелец группы "Абсолют" Александр Светаков (2,1 миллиарда долларов, потерял 100 миллионов долларов);

продюсер и инвестор Глеб Фетисов (1,1 миллиарда долларов, потерял 100 миллионов долларов).

Общее состояние наиболее "обедневших" российских миллиардеров за 2022 год, по оценкам Forbes, сократилось на 8,5 миллиарда долларов.

Война в Украине и миллиардеры

По состоянию на 4 апреля 2023 года американский бизнесмен Илон Маск перестал быть самым богатым человеком на Земле. По версии авторитетного бизнес-журнала Forbes, в лидеры рейтинга поднялся французский лакшери-магнат Бернар Арно.

Почти половина долларовых миллиардеров мира потеряла часть своего состояния, что привело к перестановкам в рейтинге.

Если в 2022 году по планете ходили 2668 обладателей "десятизначного состояния", то по состоянию на апрель 2023 года их осталось "всего лишь" 2640. Совокупная стоимость активов всех миллиардеров планеты упала с 12,7 до 12,2 трлн долларов.

Forbes опубликовал список самых богатых людей планеты.

Вас также могут заинтересовать новости: