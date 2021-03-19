Указ президента вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании в Украине Национального фонда инвестиций.

Читайте такжеУ Зеленского рассказали, что будет с экономикой Украины до конца годаКак сказано в документе, опубликованном на сайте главы государства, фонд создается "с целью создания благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных проектов, развития международного экономического сотрудничества и повышения роста конкурентоспособности экономики Украины".

"Кабинету министров принять в установленном порядке меры по созданию Национального фонда инвестиций и нормированию вопросов его деятельности, в частности, относительно определения направлений деятельности фонда, органов его управления и их полномочий, порядка формирования уставного капитала, источников формирования средств фонда, использования прибыли, осуществления контроля за деятельностью фонда, проведения независимого аудита", - сказано в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Что этому предшествовало

Офис национального инвестиционного совета при президенте в рамках реализации Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года предлагал создать Государственный фонд фондов и Национальный инвестиционный фонд (НИФ).

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Автор: Дмитрий Шварц