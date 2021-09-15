Еврокомиссар Валдис Домбровскис отметил хороший прогресс в выполнении Украиной условий для макрофинансовой помощи.

Европейская комиссия выделит Украине еще 600 млн евро в качестве макрофинансовой помощи.

Об этом, как сообщает "РБК-Украина", заявил вице-президент ЕК и еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис.

"Комиссия приняла решение о выделении второго транша макрофинансовой помощи ЕС Украине в размере 600 млн евро. Это вторая и последняя выплата в рамках данной программы на общую сумму 1,2 миллиарда евро", - сообщил он.

Читайте такжеУкраина рассчитывает получить в ноябре второй транш от ЕС - ШмыгальПо словам Домбровскиса, это стало возможным, поскольку Украина выполнила условия для получения транша.

"Украина выполнила согласованные политические условия, вместе с хорошим прогрессом по текущей программы Украины с МВФ позволило комиссии прийти к положительному решению относительно второго взноса", - заявил еврокомиссар.

Транш должен поступить на счет украинского правительства в конце октября.

Напомним, что деньги будут переданы в рамках пятой по счету программы, реализуемой в соответствии с меморандумом и кредитным соглашением о выделении Евросоюзом Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, которые были подписаны в Брюсселе 23 июля 2020 года.

Первый транш в 600 млн евро был получен еще в декабре прошлого года.

Автор: Станислав Кожемякин