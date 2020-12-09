Президент отметил, это - весомый сигнал поддержки Европейским Союзом экономической стабильности и дальнейшего курса реформ в Украине.

Европейский Союз предоставил Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

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«Благодарен нашим партнерам в ЕС и лично президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен да и исполнительному вице-президенту Валдису Домбровскису за предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро», - заявил он.

Зеленский отметил, это весомый сигнал поддержки Европейским Союзом экономической стабильности и дальнейшего курса реформ в Украине.

Как сообщили в пресс-службе Министерства финансов, помощь была предоставлена в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года. Для предоставления транша Европейская комиссия осуществила размещение собственных облигаций с отрицательной доходностью -0,143%, благодаря чему после отчислений комиссий за выпуск Украина фактически получила 623,5 млн евро.

«Мы благодарны Европейской комиссии за оказанную поддержку, которая, безусловно, является очередным отражением стратегического партнерства между Украиной и Европейским Союзом. Полученные средства будут направлены на финансирование расходов государственного бюджета, что будет способствовать поддержанию финансовой стабильности в Украине», - цитирует пресс-служба министра финансов Сергея Марченко.

По данным Минфина, указанные средства получены Украиной в рамках реализации уже пятой по счету программы, реализуемой в соответствии с меморандумом о взаимопонимании и кредитным соглашением с ЕС (о получении Украиной макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 1,2 млрд евро), заключенным 23 июля в Брюсселе.

«Все указанные средства, согласно условиям соответствующих меморандумов с Европейским Союзом, использовались для уменьшения внешней финансовой нагрузки на Украину, улучшения ее платежного баланса и обеспечения бюджетных нужд», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время украинская сторона продолжает работу по выполнению соответствующих обязательств для получения второго транша в 600 млн евро путем реализации структурных реформ в таких сферах как управление государственными финансами; должное управление и верховенство права; улучшение бизнес-климата; секторальные реформы и государственные предприятия.

Хронология событий

Ранее Министерство инфраструктуры сообщило, что в рамках проекта «Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение» планирует привлечь 65 млн долл. займа от Международного банка реконструкции и развития и 100 млн евро от Европейского инвестиционного банка на ремонт 183 километров дорог в Луганской области.

23 июля 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль во время своего визита в Брюссель подписал меморандум и кредитное соглашение о выделении Украине макрофинансовой помощи от Европейского Союза на сумму 1,2 млрд евро.

8 декабря 2020 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что Украина должна снизить зависимость от внешних кредитных ресурсов.

8 декабря 2020 года Кабинет министров признал целесообразным привлечение кредита в размере 340 млн евро от Европейского инвестиционного банка на реализацию проекта «Программа по восстановлению Украины».

9 декабря Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и правительство Украины заключили 3 кредитных соглашения на общую сумму 640 млн евро для реализации приоритетных проектов в сферах транспорта и инфраструктуры.

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Авторы: Константин Гончаров, Екатерина Жирий