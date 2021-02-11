Первый транш в размере 600 млн евро Украина получила в декабре 2020 года.

Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро уже в этом году, сообщил комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации Украина - ЕС.

«Мы предоставили программу на 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для того, чтобы помочь Украине в экономическом плане... Мы уже 600 млн евро выделили и, я думаю, второй транш будет в этом году выдан», - сказал он.

Что этому предшествовало

23 июля 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель подписал меморандум и кредитное соглашение о выделении Украине макрофинансовой помощи от Европейского Союза на сумму 1,2 млрд евро.

9 декабря Евросоюз предоставил Украине первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро.

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Автор: Тарас Степаненко