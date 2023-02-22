Венгрия даже отступила в своих прихотях, однако продолжение слушания перенесли на завтра.

На встрече послов стран Евросоюза 22 февраля не было принято решение о десятый пакет санкций против России. Как сообщил редактор "Радио Свобода" в Европе Рикард Джозвяк в своем Twitter, слушания продолжат завтра, 23 февраля.

"Послы ЕС не достигли согласия по десятому пакету санкций против России. Переговоры продолжатся завтра, тревожно приближаясь к установленному дедлайну 24 февраля", - написал Джозвяк.

В том числе на это повлияла Венгрия. Будапешт не захотел поддерживать продление текущих санкций на 9 или 12 месяцев вместо текущих шести. Зато венгры отступили от своей идеи защиты четырех человек, которых ЕС включил в десятый пакет санкций.

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Отметим, что председатель Европейского парламента Жозеп Боррель уверенно настаивал на том, что юбилейный, десятый пакет санкций будет принято к годовщине полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Десятый пакет санкций ЕС против России: что известно

15 февраля Еврокомиссия официально представила 10-й пакет санкций против РФ. В нем предлагается ввести новые запреты на экспорт в Россию из ЕС критических технологий и промышленных товаров на сумму более 11 млрд евро.

В Швеции заявили, что десятый пакет санкций будет мощным и сбалансированным.

Кроме этого были открыты первые подробности очередного, юбилейного пакета санкций.